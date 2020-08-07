'Шахтер' узнал соперника в четвертьфинале ЛЕ: спортивные итоги 6 августа

Донецкий "Шахтер" узнал соперника по четвертьфиналу Лиги Европы, а Украина сохранила прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 6 августа. Кроме того, украинский футболист Александр Зинченко женился на журналистке Владе Щегловой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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