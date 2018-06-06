"Шахтер" установил трансферный рекорд: спортивные итоги 5 июня

Донецкий "Шахтер" официально оформил рекордный трансфер в истории клуба, а украинский чемпион Василий Ломаченуо вызвал в ринг подопечного легендарного Флойда Мейвезер. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторник, 5 июня.

Кроме того, Польша выступила с жестким заявлением по поводу проведения в России чемпионата мира 2018 года. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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