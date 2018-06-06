УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Шахтер" установил трансферный рекорд: спортивные итоги 5 июня

963Читать новость на украинском

Донецкий "Шахтер" официально оформил рекордный трансфер в истории клуба, а украинский чемпион Василий Ломаченуо вызвал в ринг подопечного легендарного Флойда Мейвезер. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторник, 5 июня.

Кроме того, Польша выступила с жестким заявлением по поводу проведения в России чемпионата мира 2018 года. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Официально: "Шахтер" осуществил громкий трансфер

Ломаченко бросил вызов боксеру Мейвезера

Десятки миллионов: СМИ раскрыли детали ухода звезды "Шахтера"

"Ты такая сочная": подруга футболиста "Шахтера" восхитила сеть роскошными формами - фото красотки

Задолжали! Луческу выступил с требованием к сборной Бразилии перед ЧМ-2018

Крым – Украина: Польша выступила с заявлением по ЧМ-2018 в России

"Разве можно?!" Легенды "Динамо" высказались о ЧМ-2018

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Темы
ЧМ-2018Трансферы
Персоны
Василий ЛомаченкоФред
Объект
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги