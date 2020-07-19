"Шахтер" установил рекорд Украины

Донецкий "Шахтер", с 82 пунктами финишировав в чемпионате Украины на первом месте, установил национальный рекорд по итоговой очковой разнице между первым и вторым местом.

Преимущество над занявшим второе место "Динамо" составило 23 очка.

Итоговая турнирная таблица УПЛ

Предыдущее достижение принадлежало "Динамо". В сезоне в сезоне 1999/00 киевляне стали чемпионами, оторвавшись от "Шахтера" на 18 очков, говорится на сайте УПЛ.

Напомним, что встреча заключительного 32-го тура УПЛ "Шахтер" – "Александрия" завершилась с со счетом 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" установило клубный антирекорд по числу проигранных встреч в сезоне национального первенства.

Отметим, что Игорь Суркис остался недоволен матчем против "Колоса", который киевляне проиграли со счетом 0:2. Ранее Алексей Михайличенко дал экспресс-комментарий, объяснив результат. По словам наставника, ему хочется побыстрее забыть эту игру .