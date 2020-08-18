"Шахтер" установил рекорд Украины в рейтинге УЕФА

Несмотря на разгромное поражение в полуфинальном матче Лиги Европы против "Интера", донецкий "Шахтер" поднялся на 12-е место в клубном рейтинге УЕФА и установил личный рекорд и рекорд Украины.

"Горняки" заработали один балл из-за отсутствия ответного матча на стадии 1/2 финала в нынешнем розыгрыше ЛЕ и набрали 85 очков. Украинский клуб сравнялся с дортмундской "Боруссией" и "Тоттенхэмом", но опережает своих именитых соседей по рейтингу благодаря лучшему выступлению в нынешнем еврокубковом сезоне.

Отметим, что "Лион" может сместить "Шахтер" с 12-й позиции, если сотворит еще одну сенсацию в Лиге чемпионов и одолеет "Баварию" в полуфинале турнира.

Клубный рейтинг УЕФА 2020 года kassiesa.net

Лучшим достижением Украины и "горняков" в клубном рейтинге УЕФА является 13-е место в 2013 году.

Клубный рейтинг УЕФА 2013 года kassiesa.net

Как сообщал OBOZREVATEL, выход "Шахтера" в полуфинал Лиги Европы позволил Украине обойти Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА и переместиться на девятую позицию.