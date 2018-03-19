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"Шахтер" установил исторический рекорд чемпионата Украины

1.9тЧитать новость на украинском

Донецкий "Шахтер" установил новый рекорд чемпионата Украины по футболу по количеству крупных побед подряд. Это достижение "горняки" оформили в 24-м туре Премьер-лиги Украины после того, как со счетом 3:0 разгромили ФК "Мариуполь",

Данная победа стала для дончан пятой подряд с разницей минимум в три мяча. Ранее футболистам из Донецка и киевского "Динамо" удавалось добыть лишь четыре подряд виктории с разгромным счетом, сообщает Football.ua.

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Напомним, что накануне появились слухи о переходе форварда "Динамо" Мораеса в "Шахтер". Игорь Суркис расставил точки над i, дав четкую информацию по этому "трансферу".

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Тема
Премьер-лига Украины
Объект
ФК Шахтер
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