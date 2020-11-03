"Шахтер" установил два антирекорда в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер", уступив в Киеве со счетом 0:6 "Боруссии" из Менхенгладбаха, потерпел рекордное поражение в домашних матчах в своей истории выступлений в еврокубках.

Ранее крупнейшее поражение в родных стенах случилось 17 августа 2020 года в 1/2 финала Лиги Европы против миланского "Интера" (0:5).

Кроме того, это стало рекордным поражением для "Шахтера" в групповых турнирах Лиги чемпионов. До этого, украинцы 5 раз проигрывали с отрицательной разницей в 4 мяча.

Для того, чтобы повторить свой абсолютный клубный антирекорд "Шахтеру" не хватило одного гола. 5 лет назад в 1/8 финала Лиги чемпионов "горняки" под руководством Луческу проиграли "Баварии" 0:7