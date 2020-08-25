"Шахтер" установил антирекорд Суперкубка Украины

Максим Иншаков Футбол 23:35, 25.08.2020 Обновлено: 23:35, 25.08.2020

"Шахтер" установил антирекорд по количеству проигранных подряд матчей за Суперкубок. Донецкая команда стала первой в истории Украины, которая уступила в трех розыгрышах подряд.

С 2012-го по 2015 годы "горняки" выиграли четыре Суперкубка подряд, однако тогда "Динамо" проиграло только два финала подряд, тогда как в остальных "Шахтером" были обыграны донецкий "Металлург" и "Черноморец". Сам "Шахтер" также дважды подряд проигрывал, в 2006 и 2007 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины.

XVII розыгрыш впервые в своей истории прошел в Киеве на НСК "Олимпийском" и завершился со счетом 1:3.

Позже было опубликовано видео голов этой встречи.

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