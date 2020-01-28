“Шахтер" уладил детали перехода защитника в европейский топ-клуб – СМИ

Донецкий "Шахтер" уладил все детали касательно перехода защитника Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал".

Как сообщает агентство Zbirna, единственным препятствием для трансфера остается то, что "канониры" еще не приняли окончательное решение по поводу главной кандидатуры на позицию центрального защитника команды. Они выбирают между Матвиенко и игроком бразильского "Фламенго" Пабло Мари.

Николай Матвиенко Динамо Киев от Шурика

Испанец уже приезжал в Лондон для прохождения медосмотра, но клубы еще не сумели утрясти все нюансы перехода. Бразильская команда хочет продать футболиста немедленно, а "Арсенал" готов взять его в аренду с правом выкупа в летнее межсезонье.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны условия, на которых лондонский клуб готов оформить трансфер защитника сборной Украины Николая Матвиенко.

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