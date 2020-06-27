"Шахтер" собрал на трибунах "Олимпийского" около 5 тысяч фанатов

Александр Чеканов Футбол 19:53, 27.06.2020 Обновлено: 07:57, 28.06.2020

Прямо сейчас "Шахтер" при поддержке своих болельщиков проводит матч с "Зарей". Да, из-за карантинных ограничений футбол в Украине пока что проходит при закрытых трибунах, но благодаря титульному партнеру клуба Parimatch настоящим фанам это не помешало оказаться на стадионе и быть еще ближе к команде, чем раньше.

Болельщики воспользовались уникальной возможностью ощутить чемпионский дух команды при помощи Zoom-трансляции. Каждый желающий в режиме онлайн окунулся в атмосферу матча "Шахтер" - "Заря", после которого вместе с дончанами отпразднует долгожданную победу в Премьер-лиге.

ФК "Шахтер"
ФК "Шахтер"
ФК "Шахтер"
Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

От коронавируса умерла глава лабораторного центра Львова

Главный санврач Ляшко – о желании стать президентом Украины: буду баллотироваться

Утро в Офисе Президента началось тревожно

Школьников могут перевести на дистанционное обучение с осени, – СНБО

Россия платила талибам за убийство военных США, – NYT