"Шахтер" со скандалом обыграл "Десну": спортивные итоги 19 октября

Донецкий "Шахтер" в невероятно скандальном матче на последних секундах вырвал победу над черниговской "Десной", а СМИ рассказали о гибели фаната Конора МакГрегора после боя с Хабибом Нурмагомедовым. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 19 октября.
Кроме того, болельщиков восхитила первая ракетка Украины Элина Свитолина. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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