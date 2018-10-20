"Шахтер" со скандалом обыграл "Десну": спортивные итоги 19 октября

Донецкий "Шахтер" в невероятно скандальном матче на последних секундах вырвал победу над черниговской "Десной", а СМИ рассказали о гибели фаната Конора МакГрегора после боя с Хабибом Нурмагомедовым. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 19 октября.

Кроме того, болельщиков восхитила первая ракетка Украины Элина Свитолина. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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