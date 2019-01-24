"Шахтер" случайно выдал правду о трансфере Ракицкого

Новичок "Шахтера" Валерий Бондаренко сфотографировался с журналистом телеканалов "Футбол 1/2" Игорем Бурбасом в футболке с номером 44, который принадлежит Ярославу Ракицкому.
Оба футболиста выступают на одинаковой позиции левого центрального защитника.
18 января появилась новость, что Ракицкий покинет стан "горняков" и перейдет в "Зенит". Представители донецкого клуба поспешили с опровержением.
"Эта информация является обычными слухами и клуб ее не комментирует", – отметили в пресс-службе "Шахтера".
Игорь Бурбас и Валерий Бондаренко
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Как сообщал OBOZREVATEL:
"Зенит" предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро.
В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года.
В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.
Позже появилась информация, что "Шахтер" изменил требования к питерскому "Зениту", потребовав 12 млн евро за трансфер Ярослава, а также 3 млн евро в виде легкодостижимых бонусов.
Виктор Леоненко оправдал потенциальный трансфер Ракицкого необходимостью кормить семью.
Известный агент Шандор Варга сделал заявление о судьбе футболиста в России.
Стали известны впечатляющие условия трансфера Ракицкого в Россию.
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