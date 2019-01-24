"Шахтер" случайно выдал правду о трансфере Ракицкого

Новичок "Шахтера" Валерий Бондаренко сфотографировался с журналистом телеканалов "Футбол 1/2" Игорем Бурбасом в футболке с номером 44, который принадлежит Ярославу Ракицкому.

Оба футболиста выступают на одинаковой позиции левого центрального защитника.

18 января появилась новость, что Ракицкий покинет стан "горняков" и перейдет в "Зенит". Представители донецкого клуба поспешили с опровержением.

"Эта информация является обычными слухами и клуб ее не комментирует", – отметили в пресс-службе "Шахтера".

Игорь Бурбас и Валерий Бондаренко instagram.com/podslushano_fcsd1936

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