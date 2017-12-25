"Шахтер" - "Рома": букмекеры назвали фаворита в битве за четвертьфинал Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" является аутсайдером пары с римской "Ромой" в борьбе за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, шансы итальянцев в дуэли с чемпионом Украины практически в два раза выше.

Котировки на проход "Ромы" в следующий раунд плей-офф составляют 1.50, тогда как котировки на то, что в четвертьфинал пробьется "Шахтер", равны 2.68.

Напомним, что первый матч между этими командами пройдет в Харькове. Игра на ОСК "Металлист" состоится 21 февраля. Ответный поединок будет сыгран в Риме 13 марта.

Как сообщал "Обозреватель", полузащитник "горняков" и сборной Украины Тарас Степаненко высоко оценил шансы донецкого клуба, комментируя результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ.