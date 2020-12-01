"Шахтер" – "Реал": опубликован обзор сенсационного матча Лиги чемпионов на видео

Донецкий "Шахтер" сотворил грандиозную сенсацию в 5-м туре Лиги чемпионов, обыграв дома мадридский "Реал".

Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:0, при этом горняки до 54-й минуте не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Во втором тайме подопечные Луиша Каштру удачно действовали на контратаках и смогли закатить мадридцам два безответных мяча.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть обзор этой игры.

"Шахтер" Украина – "Реал Мадрид" Испания 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 57 Дентиньо, 2:0 – 82 Соломон.

Шахтер – Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Марлос (Майкон, 73), Тете, Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Коваленко (Алан Патрик, 85), Мораес (Дентиньо, 25; Фернандо Педро, 85).

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Модрич, Родриго (Винисиус Жуниор, 77), Бензема (Мариано Диас, 77).

Предупреждение: Варан (14).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура ЛЧ в Мадриде между этими клубами также завершилась победой украинцев (3:2).