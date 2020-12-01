"Шахтер" – "Реал": видео голов
Донецкий "Шахтер" на киевском НСК "Олимпийский" сенсационно обыграл мадридский "Реал" в 5-м туре Лиги чемпионов (2:0).
Весь первый тайм "горняки" провели в глубокой защите, сделав лишь один удар в сторону ворот. Ситуация кардинально поменялась после перерыва, когда "Реал" не успел вернуться в защиту после массированной атаки и пропустил острый контр выпад украинцев. Дентиньо сделал счет 1:0.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов.
"Шахтер" Украина – "Реал Мадрид" Испания 2:0
Гол: 1:0 – 57 Дентиньо.
2:0 – 82 Соломон.
Шахтер – Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Марлос (Майкон, 73), Тете, Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Коваленко (Алан Патрик, 85), Мораес (Дентиньо, 25; Фернандо Педро, 85).
Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Модрич, Родриго (Винисиус Жуниор, 77), Бензема (Мариано Диас, 77).
Предупреждение: Варан (14).
Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура ЛЧ между этими командами завершилась с сенсационным счетом 3:2. При этом "горняки" до перерыва вели 3:0.