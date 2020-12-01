"Шахтер" – "Реал": онлайн видео голов

Донецкий "Шахтер" в эти минуты на киевском НСК "Олимпийский" проводит свой матч 5-го тура Лиги чемпионов против мадридского "Реала"

Весь первый тайм "горняки" провели в глубокой защите, сделав лишь один удар в сторону ворот. Ситуация кардинально поменялась после перерыва, когда "Реал" не успел вернуться в защиту после массированной атаки и пропустил острый контр выпад украинцев. Дентиньо сделал счет 1:0.

"Шахтер" Украина – "Реал Мадрид" Испания 1:0 (второй тайм)

Гол: 1:0 – 57 Дентиньо.

Шахтер – Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Марлос, Тете, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Мораес (Дентиньо, 25).

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Кроос, Эдегор, Асенсио, Модрич, Родриго, Бензема.

Предупреждение: Варан (14).

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура ЛЧ между этими командами завершилась с сенсационным счетом 3:2. При этом "горняки" до перерыва вели 3:0.