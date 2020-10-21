"Реал" – "Шахтер" – 2:3: видео голов
Донецкий "Шахтер" в Испании в 1-м туре Лиги чемпионов сенсационно обыграл мадридский "Реал".
Встреча на столичном стадионе "Альфредо ди Стефано" завершилась со счетом 2:3. Уже на 29-й минуте счет открыл Тете. Спустя 4 минуты Варан срезал мяч в свои ворота.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов.
"Реал Мадрид" Испания – "Шахтер" Украина 2:3
Голы: 0:1 – 29 Тете
Гол 0:2 – 33, автогол Варан.
Гол 0:3 – 42 Соломон.
Гол 1:3 – 54 Модрич,
Гол 2:3 – 59 Винисиус Жуниор.
Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Марсело, Менди, Милитао, Модрич, Каземиро, Родриго, Вальверде, Асенсио, Йович.
Шахтер – Трубин, Корниенко, Додо, Бондарь, Хочолава, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Майкон, Дентиньо, Марлос.
Предупреждения: Корниенко (8), Асенсио (34).
Как сообщал OBOZREVATEL, эти команды ранее дважды встречались между собой. В Лиге чемпионов-2015 оба раза победили испанцы: 4:0 дома и 4:3 на выезде.
Отметим, что на матч 2020 года в Мадрид не полетели сразу 7 футболистов "горняков"