Донецкий "Шахтер" в эти минуты в Испании играет в 1-м туре Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Встреча проходит на столичном стадионе "Альфредо ди Стефано". Уже на 29-й минуте счет открыл Тете. Спустя 4 минуты Варан срезал мяч в свои ворота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

"Реал Мадрид" Испания – "Шахтер" Украина 2:3 (второй тайм)

Голы: 0:1 – 29 Тете,

Гол 0:2 – 33, автогол Варан.

Гол 0:3 – 42 Соломон.

Гол 1:3 – 54 Модрич,

Гол 2:3 – 59 Винисиус Жуниор.

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Марсело, Менди, Милитао, Модрич, Каземиро, Родриго, Вальверде, Асенсио, Йович.

Шахтер – Трубин, Корниенко, Додо, Бондарь, Хочолава, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Майкон, Дентиньо, Марлос.

Предупреждения: Корниенко (8), Асенсио (34).

Как сообщал OBOZREVATEL, эти команды ранее дважды встречались между собой. В Лиге чемпионов-2015 оба раза победили испанцы: 4:0 дома и 4:3 на выезде.

Отметим, что на матч 2020 года в Мадрид не полетели сразу 7 футболистов "горняков"