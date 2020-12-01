Сенсация в Киеве! "Шахтер" – "Реал" – 2-0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов играл в Киеве с мадридским "Реалом".

Команда Луиша Каштру принимал звездного оппонента на НСК "Олимпийский" во вторник, 1 декабря. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Реал. Начало игры – в 19:55.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ШАХТЕР – РЕАЛ

Лига чемпионов. 5-й тур

Группа В

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Арбитр VAR: Павел Гиль (Польша)

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Реал" (Мадрид, Испания) – 2:0

Голы: Дентиньо, 57, Соломон, 83

"Шахтер": 81. Трубин – 2. Додо, 49. Витао, 77. Бондарь, 22. Матвиенко, 6. Степаненко, 20. Коваленко, 14. Тете, 11. Марлос, 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес

Запасные: 1. Шевченко, 30. Пятов, 50. Болбат, 8. Маркос Антонио, 27. Майкон Барберан, 61. Судаков, 21. Алан Патрик, 19. Соломон, 9. Дентиньо, 28. Сиприано, 99. Фернандо

"Реал": 1. Куртуа – 5. Варан, 6. Начо, 23. Менди, 8. Кроос, 10. Модрич, 11. Асенсио, 17. Васкес, 21. Эдегор, 9. Бензема, 27. Родриго

Запасные: 26. Альтубе, 29. Лунин, 3. Милитао, 12. Марсело, 32. Чуст, 14. Каземиро, 30. Аррибас Кальво, 22. Иско, 24. Мариано Диас, 25. Винисиус

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5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. "Шахтер" попытается во второй раз обыграть "Реал".

120 МИНУТ ДО МАТЧА. У "Реала" не будет Рамоса и Азара.

80 МИНУТ ДО МАТЧА. "Шахтер" состав объявил. Трубин снова в "рамке". И Соломон на лавочке.

30 МИНУТ ДО МАТЧА. Разминка идет у нас.

10 МИНУТ ДО МАТЧА. Все готово у нас к старту встречи.

3 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Футболисты выходят на поле "Олимпийского".

МАТЧ НАЧАЛСЯ! "Шахтер" ввел мяч в игру.

2. Очень спокойное начало.

4. Супершанс не реализовал Асенсио. Прострел Бензема в штангу переводит.

6. "Шахтер" пока что выжидает.

8. Тайсон пробил метров с 22-х. Выше.

10. Коваленко получил по ногам от Васкеса.

11. Бензема мощно выстрелил в Трубина с линии штрафной.

14. Фолит в атаке Мораес.

14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Варан откровенно валит Мораеса.

16. Проблемы у Мораеса. Бедро, похоже, повредил.

16. Замена будет.

17. Варан извинился перед Жуниором.

19. Вернулся Жуниор. Пытается разбегаться.

21. Вроде бы пока отложили замену Мораеса.

23. Достаточно спокойно все у нас.

25. ЗАМЕНА. Мораес уходит все же. Дентиньо в игре.

27. Посмотрим, как Дентиньо будет на позиции форварда смотреться.

29. Начо головой пробил в руки Трубину.

30. Трубин в упор удар Ансенсио тащит!

31. Давит Мадрид.

34. Много брака у "Шахтера" сейчас.

36. Прострел Дентиньо в руки Куртуа.

39. Начинает "Шахтер" глубоко опускаться.

41. Снег пошел в Киеве.

43. Бензема зарядил в небеса с 13 метров.

45+1. Фолит в атаке Бензема.

45+3. Ух. Менди отдавал на свободного Бензема. Но Трубин успел.

45+3. Свистит Хацеган.

20:44. ПЕРЕРЫВ.

20:47. "Шахтер" в этой Лиге чемпионов забивал только в первом тайме стартового матча с "Реалом". Уже 8 таймов без голов у "горняков".

20:56. Возвращаемся на НСК.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ! "Реал" разыграл с центра поля.

47. К слову. Варан должен был получить вторую желтую карточку в первом тайме за фол на Дентиньо.

49. Классно Степаненко перехватом сорвал контратаку соперника.

50. Бензема бьет по центру. Трубин в игре.

52. Начо! Не попадает в пустой угол головой с пяти метров.

53. Тайсон! Не реализовал выход один на один! Куртуа ногами отбил.

57. 1:0!!! Вот это да!!! Дентиньо подловил на ошибке Варана, который проспал отскок, и с семи метров пробил Куртуа!

59. Варан головой пробил. В руки Трубину.

62. Нервничает Витао.

64. Прет "Реал" вперед. Нужно ловить на контратаках.

67. Какой шанс! Тете отдал на Коваленко, а тот метров с 11 дал в защитника.

69. Пошла игра на встречных курсах.

71. Тете пробил. Куртуа спокойно забрал.

73. Марлос явно устал.

73. ЗАМЕНЫ. Марлос и Тайсон уходят. В игре Майкон и Соломон.

75. Менди с 20 метров. Трубин на месте.

77. ЗАМЕНЫ. Винисиус, Иско и Мариано выходят. Ушли Эдегор, Бензема и Родриго.

79. Ух! Как начал давить "Реал".

80. Асенсио пробил с рикошетом мимо.

82. "Шахтер" перестал за мяч цепляться.

83. 2:0!!! Что творится! Поймали на контратаке соперника "горняки"! Соломон протянул от центра поля и точно пробил с 20 метров в ближний угол!

85. ЗАМЕНЫ. Фернандо и Алан Патрик вышли. Ушли Дентиньо и Коваленко.

87. "Реал" шокирован, кажется.

90. Подача Крооса со штрафного. В "молоко".

90+1. Несется "Реал" в атаку.

90+4. Не отпустит "Шахтер".

90+5. ВСЕ! "Шахтер" снова обыгрывает "Реал"!

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – РЕАЛ

Увидеть поединок можно будет на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, эфир из Киева проведут российские вещатели "Матч! Премьер" и "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – РЕАЛ

Фаворитом встречи считается мадридский клуб. Ставки на победу "Реала" принимается с коэффициентом 1,40.

"Шахтер" и "Реал" встречаются в четвертый раз.

Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех чемпионов Украины достигают уровня 7,50.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Румынии, которую возглавляет Овидиу Хацеган.

Помогать ему будут лайнсмены Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Роль четвертого рефери исполнит Себастьян Колцеску.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить поляк Павел Гиль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Будет очень специфическая игра. Мы прекрасно знаем, что нужно готовиться к очень сложному поединку. Ведь этот матч будет решающим как для нас, так и для них, чтобы продолжить играть в Лиге чемпионов. Очень важно корректно подойти к матчу. Многие, кто играл в первом матче, возможно, были недооценены "Реалом". Думаю, наша игра удивила многих, в том числе соперника. "Реалу" будет намного легче угадать наш стартовый состав. Мы прежде всего должны быть очень сильными в обороне, ликвидировать все сильные стороны "Реала".

"Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде 2:3.

Зинедин Зидан, главный тренер "Реала":

– Все зависит от нас. Осталось два финала. Будущие соперники довольно неплохие. Матч с "Шахтером" – самый важный, это важнейшие три очка на сегодняшний день. Я вижу огромное желание у наших игроков. У нас сложный сезон, много травмированных футболистов. Но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают. Выступать в таком клубе – это большая честь.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Додо, Бондарь, Матвиенко, Маркиньос – Марлос, Степаненко, Маркос Антонио – Тете, Жуниор Мораес, Тайсон

"Реал": Куртуа – Лукас, Варан, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Родриго, Эдегор, Винисиус – Бензема

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Шахтер" значительно снизил свои шансы на выход в плей-офф, уступив в двух матчах "Боруссии" 0:10. "Реал" же опережает "горняков" на три очка.

Положение в группе В Лиги чемпионов.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели три игры. Одна победа в активе "Шахтера", дважды побеждал "Реал". Разница мячей 6:10. Последняя встреча команд в Мадриде завершилась сенсационным успехом украинцев 2:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый дорогой футболист "Реала" Эден Азар и капитан команды Серхио Рамос не сыграют с "Шахтером".