"Шахтер" сенсационно повторно обыграл "Реал" в Лиге чемпионов: видео голов, что говорили тренеры и все расклады

Донецкий "Шахтер" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл мадридский "Реал". Встреча на киевском НСК "Олимпийский" завершилась с сенсационным счетом 2:0.

Перед началом все букмекеры единогласно отдавали преимущество испанскому гранду. На победу "Реала" ставки принимались с коэффициентом 1,35. Показатель на выигрыш "Шахтера" составлял 8,00, а на ничью – 5,50.

ХОД МАТЧА

"Реал" с первых минут захватил инициативу, прижав "горняков" к их воротам. Играя в быстрый пас, чемпион Испании легко проходил оборону "Шахтера", но, как только кто-то из мадридцев передерживал мяч, сразу атака захлебывалась.

Уже на 4-й минуте "Реал" мог открывать счет, когда Бензема с левого фланга отдал отличный пас на ближний угол вратарской площадки. Удар Асенсио приняла на себя штанга.

Спустя некоторое время уже сам Бензема был на острие атаки, но его пушечный "выстрел" парировал Трубин.

На 14-й минуте Жуниор Мораес получил травму, и его на машине увезли за пределы поля, но замены не последовало. Украинский бразилец смог восстановиться и ненадолго вернуться в игру, но спустя 10 минут Каштру поменял его на Дентиньо.

"Шахтер" нервно защищался, демонстрируя отсутствие игровой дисциплины в игре и допуская ошибки в передачах. Все это создавало "Реалу" еще более комфортные условия в атаке.

На поле было большое количество фолов и борьбы, из-за чего главный арбитр Овидиу Хацеган раз за разом останавливал игру.

Под конец тайма территориальное преимущество "Реала" ощущалось все больше, обнажая серьезные проблемы "Шахтера" по выходу из обороны в атаку.

После перерыва ситуация изменилась. "Шахтер" заиграл увереннее и на 52-й минуте смог нанести первый удар в створ ворот соперника. Тайсон, убежав в контратаку, не смог переиграть Тибо Куртуа.

Испанцы большими силами пошли в нападение, и спустя 2 минуты пропустили быструю атаку подопечных Каштру. Коваленко сделал передачу в центр, где оборона гостей не поняла, кому подбирать мяч, в итоге Дентиньо воспользовался нерасторопностью соперника и отправил мяч в сетку – 1:0.

Забив мяч, украинская команда не стала прижиматься в воротам. Действия украинских игроков в нападении стали еще более агрессивными. "Реалу" не хватало конструктивизма, он большими силами атаковал, но его удары не составляли опасности.

Увлекшись, подопечные Зидана пропустили контратаку, которую уверенно замкнул Соломон. Футболист сборной Израиля подхватил мяч на левом фланге, добежал до штрафной и точно пробил низом в ближний угол ворот – 2:0.

"Шахтер" Украина – "Реал Мадрид" Испания 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 57 Дентиньо, 2:0 – 82 Соломон.

Шахтер – Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Марлос (Майкон, 73), Тете, Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Коваленко (Алан Патрик, 85), Мораес (Дентиньо, 25; Фернандо Педро, 85).

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Модрич, Родриго (Винисиус Жуниор, 77), Бензема (Мариано Диас, 77).

Предупреждение: Варан (14).

Отметим, что встреча 1-го тура ЛЧ в Мадриде между этими клубами также завершилась победой украинцев (3:2).

ЧТО СКАЗАЛ ЛУИШ КАШТРУ ПОСЛЕ МАТЧА

"К счастью, все прошло хорошо. Самый большой секрет – это искренне работать, иногда проходя через очень большие сложности, что и происходит в последнее время. Мы всегда отдавали себе отчет, в какой момент мы живем, какая нестабильность вокруг нас. Несмотря на то, что команда показывала некоторую усталость, мы знали, что эта нестабильность очень часто приводит нас к очень хорошим и менее успешным вещам. И сегодня эти моменты происходили", – подвел итог игре португальский наставник "Шахтера".

Луиш Каштру и Зинедин Зидан перед матчем. ФК "Шахтер"

ЧТО СКАЗАЛ ЗИНЕДИН ЗИДАН ПОСЛЕ МАТЧА

"Я не думаю об отставке. У нас тяжелые времена. Плохой отрезок с точки зрения результатов. Это реальность, но нужно идти дальше. Мы знали, что сегодня нас ждет финал, и мы готовились к нему хорошо. Первый тайм был отличным, мы заслуживали гола, но не смогли забить. Остался один матч, и в нем нужно выигрывать. У меня есть силы, и я отдам все, как всегда, как и все игроки. В прошлом туре Ла Лиги мы действительно не заслуживали победы, но не сегодня. Нужно поднять голову и подумать о следующей игре. У нас просто нет другого выбора", – ценил игру тренер "Реала".

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ В

"Шахтер" благодаря этому успеху поднялся на вторую строчку в таблице, опередив мадридцев благодаря победам в личных встречах.

Положение в группе.

РАСКЛАДЫ ДЛЯ "ШАХТЕРА"

"Шахтер" обыгрывает "Интер", а "Реал" не проигрывает "Боруссии" М – первое место в группе (если немцы побеждают, то второе) и выход в плей-офф ЛЧ;

"Шахтер" играет вничью с "Интером", а "Реал" не выигрывает – второе место;

"Шахтер" играет вничью с "Интером", а "Реал" побеждает – третье место и выход в Лигу Европы;

"Шахтер" проигрывает "Интеру", а "Реал" терпит поражение – третье место и Лига Европы;

"Шахтер" проигрывает "Интеру", а "Реал" не проигрывает – четвертое место и вылет из еврокубков.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" во втором туре Лиги чемпионов выстоял нулевую ничью с итальянским "Интером". Встреча 3-го тура ЛЧ "Шахтер" – "Боруссия" М завершилась со счетом 0:6, а 4-го "Боруссия" М – "Шахтер" 4:0.