"Шахтер" сенсационно повторно обыграл "Реал" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл мадридский "Реал". Встреча на киевском НСК "Олимпийский" завершилась с сенсационным счетом 2:0.

Перед началом все букмекеры единогласно отдавали преимущество испанскому гранду. На победу "Реала" ставки принимались с коэффициентом 1,35. Показатель на выигрыш "Шахтера" составлял 8,00, а на ничью – 5,50.

"Реал" с первых минут захватил инициативу, прижав "горняков" к их воротам. Играя в быстрый пас, чемпион Испании легко проходил оборону "Шахтера", но как только кто-то из мадридцев передерживал мяч, сразу атака захлебывалась.

Уже на 4-й минуте "Реал" мог открывать счет, когда Бензема с левого фланга отдал отличный пас на ближний угол вратарской площадки. Удар Асенсио приняла на себя штанга.

Спустя некоторое время уже сам Бензема был на острие атаки, но его пушечный "выстрел" парировал Трубин.

На 14-й минуте Жуниор Мораес получил травму и его на машине увезли за пределы поля, но замены не последовало. Украинский бразилец смог восстановиться и ненадолго вернуться в игру, но спустя 10 минут Каштру поменял его на Дентиньо.

"Шахтер" нервно защищался, демонстрируя отсутствие игровой дисциплины в игре и допуская ошибки в передачах. Все это создавало "Реалу" еще более комфортные условия в атаке.

На поле было большое количество фолов и борьбы, из-за чего главный арбитр Овидиу Хацеган раз за разом останавливал игру.

Под конец тайма территориальное преимущество "Реала" ощущалось все больше, обнажая серьезные проблемы "Шахтера" по выходу из обороны в атаку.

После перерыва ситуация изменилась. "Шахтер" заиграл увереннее и на 52-й минуте смог нанести первый удар в створ ворот соперника. Тайсон, убежав в контратаку, не смог переиграть Тибо Куртуа.

Испанцы большими силами пошли в нападение, и спустя 2 минуты пропустили быструю атаку подопечных Каштру. Коваленко сделал передачу в центр, где оборона гостей не поняла, кому подбирать мяч, в итоге Дентиньо воспользовался нерасторопностью соперника и отправил мяч в сетку ––– 1:0.

Забив мяч, украинская команда не стала прижиматься в воротам. Действия украинских игроков в нападении стали еще более агрессивными. "Реалу" не хватало конструктивизма, он большими силами атаковал, но его удары не составляли опасности.

Увлекшись, подопечные Зидана пропустили контратаку, которую уверенно замкнул Соломон. Футболист сборной Израиля подхватил мяч на левом фланге, добежал до штрафной и точно пробил низом в ближний угол ворот – 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" во втором туре Лиги чемпионов выстоял нулевую ничью с итальянским "Интером". Встреча 3-го тура ЛЧ "Шахтер" – "Боруссия" М завершилась со счетом 0:6, а 4-го "Боруссия" М – "Шахтер" 4:0.