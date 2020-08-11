"Шахтер" разорвал контракт с бразильским легионером – СМИ

Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Веллингтон Нем получил статус свободного агента.

Как сообщает издание Globoesporte, "горняки" разорвали контракт с игроком, который действовал до лета 2021 года. Наибольший интерес к нему проявляет бразильская "Куритиба", которая потеряла ключевого футболиста из-за травмы.

Напомним, что Нем пришел в "Шахтер" из "Флуминенсе" в 2013 году за 9 миллионов евро. Он не сумел показать себя с лучшей стороны, приняв участие в 75 матчах за "горняков". На его счету 12 голов и 8 результативных передач за клуб.

Отметим, что в сезоне 2019/20 бразилец ни разу не вышел на поле в составе донецкой команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" нацелился на полузащитника "Браги" Фабиу Мартинша, который может заменить Тайсона в случае его ухода из клуба.