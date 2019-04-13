"Шахтер" разгромил "Зарю" в центральном матче тура в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в центральном матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл луганскую "Зарю". Встреча в Харькове на ОСК "Металлист" завершилась со счетом 3:0.

Хозяева поля с первых минут взяли высокие скорости, сделав акцент на атакующий футбол. Подопечные Паулу Фонсеки не сбавляли обороты все 90 минут и это принесло свои плоды.

Уже на 15-й минуте активность горняков была вознаграждена. Литвин срубил дебютанта Тете в своей штрафной и Коваленко забил свой шестой гол в сезоне.

В дебюте второго тайма "Шахтер" увеличил свое преимущество. На 51-й минуте хозяева разыграли классную комбинацию, Коваленко прострелил в штрафную, и Кайоде четко замкнул пас, забив свой первый мяч в сезоне за донецкий клуб.

Разгромную точку на 92-й минуте поставил Майкон. Степаненко пробил издали после отскока, Фелипе отбил перед собой, а бразилец добил в ворота.

"Шахтер" – "Заря" 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 15, пенальти Коваленко, 2:0 – 50 Кайоде, 3:0 – 90 Майкон.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Кривцов (Матвиенко, 52), Хочолава, Степаненко, Болбат, Тайсон, Коваленко (Майкон, 67), Тете, Кайоде, Соломон (Фернандо Педро, 77).

Заря – Луис Филиппе, Вернидуб, Тымчик, Литвин, Казаков, Силас, Леднев, Караваев (Громов, 61), Чеберко, Лунев (Михайличенко, 80), Будковский (Кабаев, 61).

Предупреждения: Вернидуб (22), Кривцов (23), Казаков (80), Михайличенко (90).

Ранее "Динамо" Киев в своем матче 24-го тура УПЛ в гостях минимально обыграло ФК "Мариуполь".

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