"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" в матче 24-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге уверенно обыграл ФК "Мариуполь". Встреча в Харькове завершилась со счетом 3:0.

"Горняки" течение всего игрового времени уверенно владели инициативой и без проблем забили три мяча. В первом тайме отличились Исмаили и Марлос, а во втором окончательный счет установил Фред.

Свой следующий матч подопечные Фонсеки проведут 1 апреля в гостях против "Зари".

"Шахтер" – "Мариуполь" - 3:0 (2:0, 1:0) Голы: 1:0 – 26 Исмаили, 2:0 – 45 Марлос, 3:0 – 67 Фред.

Шахтер – Пятов, Ракицкий, Хочолава, Бутко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко (Дентиньо, 70), Марлос (Зубков, 82), Фред, Тайсон, Феррейра (Коваленко, 86).

Мариуполь – Худжамов, Белый (Белоконь, 88), Неплях, Демири (Быков, 79), Тищенко, Насонов, Мишнев, Яворский, Диденко (Авагимян, 68), Дава, Дедечко.

Предупреждения: Ракицкий (68), Тищенко (88).

Напомним, что во вторник, 14 марта, "Шахтер" в 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл "Роме" (0:2) и вылетел из турнира.