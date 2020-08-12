"Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал ЛЕ: спортивные итоги 11 августа

Александр Чеканов Футбол 09:11, 12.08.2020 Обновлено: 09:38, 12.08.2020

Донецкий "Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы, разгромив "Базель", а киевское "Динамо" потерпело первое поражение под руководством Мирчи Луческу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 11 августа.

Кроме того, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко показал, как выглядит его супруга Кристен Пазик, отметившая 41-летие. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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