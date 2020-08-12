'Шахтер' разгромил 'Базель' и вышел в полуфинал ЛЕ: спортивные итоги 11 августа

Донецкий "Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы, разгромив "Базель", а киевское "Динамо" потерпело первое поражение под руководством Мирчи Луческу.

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