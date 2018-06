"Шахтер" провернул сумасшедший трансфер

Бразильский плеймейкер "Шахтера" Фреда успешно прошел медосмотр в "Манчестер Юнайтед", сообщил авторитетный английский журналист Крэйг Норвуд.

По информации Норвуда в ближайшие сутки 25-летний футболист официально подпишет контракт с клубом.

Fred Rodrigues completed his #MUFC medical at Carrington today, final paperwork to be signed before official announcement in the next 24-hours.