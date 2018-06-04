"Шахтер" провернул сумасшедший трансфер

Бразильский плеймейкер "Шахтера" Фреда успешно прошел медосмотр в "Манчестер Юнайтед", сообщил авторитетный английский журналист Крэйг Норвуд.
По информации Норвуда в ближайшие сутки 25-летний футболист официально подпишет контракт с клубом.
Fred Rodrigues completed his #MUFC medical at Carrington today, final paperwork to be signed before official announcement in the next 24-hours.— Craig Norwood (@CraigNorwood) 4 июня 2018 г.
По информации СМИ сумма трансфера составит 55 млн евро, что сделает сделку рекордной в истории донецкой команды. Прежнее достижение в 50 млн евро было установлено при продаже бразильца Алекса Тейшейры в китайский "Цзянсу Сунин".
В лице Фреда Жозе Моуриньо видит замену Майклу Каррику, который в марте принял решение о завершении карьеры.
Фред в составе "Шахтера" провел 155 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.
Напомним, что Фред был вызван в сборную Бразилии для участия на ЧМ-2018.
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