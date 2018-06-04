УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Шахтер" провернул сумасшедший трансфер

3.9тЧитать новость на украинском

Бразильский плеймейкер "Шахтера" Фреда успешно прошел медосмотр в "Манчестер Юнайтед", сообщил авторитетный английский журналист Крэйг Норвуд.

По информации Норвуда в ближайшие сутки 25-летний футболист официально подпишет контракт с клубом.

По информации СМИ сумма трансфера составит 55 млн евро, что сделает сделку рекордной в истории донецкой команды. Прежнее достижение в 50 млн евро было установлено при продаже бразильца Алекса Тейшейры в китайский "Цзянсу Сунин".

В лице Фреда Жозе Моуриньо видит замену Майклу Каррику, который в марте принял решение о завершении карьеры.

Фред в составе "Шахтера" провел 155 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

НОВОСТИ
Экс-футболист "Шахтера" забил нереальный гол, едва не порвав сетку

Напомним, что Фред был вызван в сборную Бразилии для участия на ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "Трансферы" на Обозревателе.

Тема
Трансферы
Персона
Фред
Место
АнглияМанчестер
Объекты
ФК Манчестер ЮнайтедФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги