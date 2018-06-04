"Шахтер" провернул сумасшедший трансфер

Бразильский плеймейкер "Шахтера" Фреда успешно прошел медосмотр в "Манчестер Юнайтед", сообщил авторитетный английский журналист Крэйг Норвуд.

По информации Норвуда в ближайшие сутки 25-летний футболист официально подпишет контракт с клубом.

Fred Rodrigues completed his #MUFC medical at Carrington today, final paperwork to be signed before official announcement in the next 24-hours. — Craig Norwood (@CraigNorwood) 4 июня 2018 г.

По информации СМИ сумма трансфера составит 55 млн евро, что сделает сделку рекордной в истории донецкой команды. Прежнее достижение в 50 млн евро было установлено при продаже бразильца Алекса Тейшейры в китайский "Цзянсу Сунин".

В лице Фреда Жозе Моуриньо видит замену Майклу Каррику, который в марте принял решение о завершении карьеры.

Фред в составе "Шахтера" провел 155 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

Напомним, что Фред был вызван в сборную Бразилии для участия на ЧМ-2018.