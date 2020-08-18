'Шахтер' пропустил пять голов от 'Интера' и вылетел из ЛЕ: спортивные итоги 17 августа

Донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги Европы, разгромно проиграв "Интеру", а российский чемпион мира по фигурному Александр Жулин сделал заявление о протестах Беларуси.

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