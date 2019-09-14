"Шахтер" пропустил позорный гол в пустые ворота - опубликовано видео

Донецкий "Шахтер" в матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу против "Зари" пропустил нелепый гол с острого угла в пустые ворота.

На 35-й минуте Пятов ошибся с пасом, отдал на Матвиенко, который был под прессингом. Тот отдал неточный пас. Его перехватил Кочергин и с фланга отправил круглого четко в рамку.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Шахтер" - "Заря" прошла в Харькове и завершилась со счетом 4:3, при этом "оранжево-черные" к 35-й минуте проигрывали 0:2.

Отметим, что в этой игре бразильский капитан "горняков" Тайсон получил сотрясение мозга. Бразилец долго приходил в себя и был госпитализирован.

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