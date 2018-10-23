"Шахтер" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов без шансов уступил английскому "Манчестер Сити". Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Чемпион АПЛ с первых секунд завладел инициативой на поле. "Шахтер", обескровленный потерей ключевых игроков Марлоса и Тайсона, был вынужден уйти всем составом в оборону и раз за разом спасать свои ворота от острых атак англичан.

Шахтер - Манчестер Сити

Шахтер - Манчестер Сити

Английские футболисты тотально превосходили украинских соперников в скорости и в точности передач, организовывая опасные проходы по левому флангу. Пятову приходилось отпахивать по полной, спасая команду после мощных ударов англичан.

За первые полчаса гости 12 раз пробили по воротам, один раз попав в штангу. Еще раз "горняков" спас Ракицкий, вынеся мяч с линии ворот.

Шахтер - Манчестер Сити

Шахтер - Манчестер Сити

Так везти украинским футболистом вечно не могло, и на 30-й минуте "МанСити" заслуженно забил гол. Сильва подкараулил отскок после удара Жезуса и вколотил с лету в нижний угол, без шансов для Пятова.

"Горожане" на этом не остановились и спустя 5 минут оформили второй мяч. Ляпорт головой легко замкнул навес де Брюйне с углового.

"Шахтер" за весь тайм лишь несколько раз смог перевести игру на чужую половину поля, не создав ни одной по-настоящему серьезной угрозы воротам Эдерсона.

Шахтер - Манчестер Сити

Шахтер - Манчестер Сити

После перерыва темп игры замедлился, но рисунок не поменялся. Подопечные Паулу Фонсеки большую часть провели в защите, изредка выстреливая полуопасными контратаками.

На 70-й минуте Бернардо Силва вышел на поле, принял мяч, побежал и забил третий гол "Сити". Алан Патрик потерял мяч в центре поля, и португальца никто не успел накрыть у штрафной.

Шахтер - Манчестер Сити

Шахтер - Манчестер Сити

Шахтер Украина – Манчестер Сити Англия 0:3

Голы: 0:1 – 30 Сильва, 0:2 – 35 Лапорт, 0:3 – 70 Бернарду Силва.

Шахтер – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Коваленко (Алан Патрик, 62), Майкон, Веллингтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентиньо, 84), Мораес.

Манчестер Сити – Эдерсон, Отаменди, Лапорт, Менди, Стоунз (Уокер, 80), Сильва, Фернандиньо, Марез, де Брюйне (Бернарду Силва, 69), Стерлинг, Габриэл Жезус (Фоден, 87).

Предупреждения: Кривцов (87), Отаменди (90).

Напомним, что игры первых двух туров завершились для "горняков" вничью. В первом туре с немецким "Хоффенхаймом" (2:2), во втором - с французским "Лионом" (2:2).