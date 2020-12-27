"Шахтер" продал футболиста сборной Украины за 1,5 млн евро и 30% от будущих продаж

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин признался, что сумма за трансфер футболиста сборной Украины Александра Зубкова в венгерский "Ференцварош" составила 1,5 млн евро.

Палкин отметил, что несмотря на все высокие профессиональные качества игрока, он на данном этапе не попадал бы в основной состав "горняков".

"Мы продали Зубкова в чемпионат Венгрии за 1,5 миллиона евро и 30% от будущих продаж. То, что он является одним из важных игроков сборной Украины не является какой-то оценочной позицией. Не все футболисты, которые в сборной, могут подойти "Шахтеру". При этом он хороший футболист. И если посмотреть последние игры с тем же "Динамо", то он был одним из лучших в обеих командах. Если б он попал к нам, он бы не смог конкурировать на своих позициях. Нам просто не надо бояться продавать футболистов", – заявил Палкин в эфире "Sahktar TV".

"Я доволен трансфером, потому что мы получили деньги и процент от будущих продаж, а сборная – футболиста. Все в выигрыше", – подытожил гендиректор.

Напомним, что 24-летний футболист сборной Украины позапрошлый сезон провел в "Ференцвароше" в аренде. Летом 2019 чемпион Венгрии купил Александра. , В сезоне 19/20 хавбек сыграл за команду Сергея Реброва 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. В активе игрока 2 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии по версии авторитетного портала Transfermarkt.