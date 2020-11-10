"Шахтер" прифотошопил футболиста сборной Украины на командный снимок

Максим Иншаков Футбол 22:38, 10.11.2020 Обновлено: 22:54, 10.11.2020

Донецкий "Шахтер" на свое командное фото сезона 2020/21 добавил в фоторедакторе изображение нападающего Жуниора Мораеса.

Футболиста сборной Украины прифотошопили на центральное место, между Тарасом Степаненко и Виктором Коваленко. Для этого фотографию в Instagram оформили в виде двух половинок.

Мораес пропустил командную фотосессию, так как его семья находилась на самоизоляции из-за коронавируса у одного из родственников.

Нарисованный Жуниор Мораес (слева)
ФК Шахтер
Пост в Instagram
ФК Шахтер
Оригинал фотографии
ФК Шахтер
Оригинал фотографии с другого ракурса
ФК Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября Мораес рассказал, что после перехода в донецкий клуб из "Динамо" в его адрес поступало множество угроз.

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