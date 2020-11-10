"Шахтер" прифотошопил футболиста сборной Украины на командный снимок

Донецкий "Шахтер" на свое командное фото сезона 2020/21 добавил в фоторедакторе изображение нападающего Жуниора Мораеса.

Футболиста сборной Украины прифотошопили на центральное место, между Тарасом Степаненко и Виктором Коваленко. Для этого фотографию в Instagram оформили в виде двух половинок.

Мораес пропустил командную фотосессию, так как его семья находилась на самоизоляции из-за коронавируса у одного из родственников.

Нарисованный Жуниор Мораес (слева) ФК Шахтер

Пост в Instagram ФК Шахтер

Оригинал фотографии ФК Шахтер

Оригинал фотографии с другого ракурса ФК Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября Мораес рассказал, что после перехода в донецкий клуб из "Динамо" в его адрес поступало множество угроз.