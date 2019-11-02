"Шахтер" добыл разгромную победу в Премьер-лиге

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" легко обыграл в гостях львовские "Карпаты" в 13-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге. Поединок на стадионе "Украина" завершился со счетом 0:3.

В первом тайме дублирующий состав "Шахтер" великолепно воспользовался ошибкой Пидкивки и открыл счет, но потом сильно сбавил обороты, более того, стал ошибаться у своих ворот. После перерыва Каштру встряхнул своих подопечных, которым помогла абсолютно невзрачная игра воротаря "Карпат".

Карпаты – Шахтер 0:3

Голы: 0:1 – 10 Борячук, 0:2 – 58 Коваленко, 0:3 – 65 Тете.

Карпаты – Пидкивка, Вакуленко, Халль, Веремиенко (Деда, 46), Мартинс, Клец (Войкович, 67), Назарина, Ди Франко, Дубинчак, Дженнингс, Понде (Бойчук, 67).

Шахтер – Шевченко, Бондарь, Додо, Хочолава, Степаненко (Коваленко, 56), Маркос Антонио, Сиприано, Дентиньо, Соломон (Болбат, 53), Тете, Борячук (Сикан, 67).

Предупреждение: Понде (52).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре "горняки" сенсационно потеряли очки в матче с "Александрией".

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