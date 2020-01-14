"Шахтер" предложил 12 млн евро за лидера соперника по Лиге чемпионов

Загребское "Динамо" отказало донецкому "Шахтеру" в трансфере полузащитника Николы Моро за 12 млн евро. Хорватский клуб хочет получить за игрока больше.

Как сообщает агентство Sportske Novosti, "горняки" готовы увеличить свое предложение, чтобы оформить переход футболиста. "Шахтер" пытался подписать полузащитника еще два года назад во время сборов в Турции, но тогда трансфер сорвался.

Никола Моро Лига-футбола

Ассистент главного тренера и легенда команды Дарио Срна лично заинтересован в 21-летнем хорвате, который может пополнить состав "горняков" уже в зимнее межсезонье.

Моро принял участие в обеих матчах "Шахтера" против "Динамо" в групповому турнире Лиги чемпионов, заработав удаление в одном из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский гранд хочет купить нападающего сборной Украины и донецкого клуба Жуниора Мораеса.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!