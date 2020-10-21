"Шахтер" повторил успех "Динамо" Лобановского 21-летней давности

Донецкий "Шахтер", завершив со счетом 3:2 игру против мадридского "Реала" в 1-м туре Лиги чемпионов, стал первой украинской командой, которая смогла победить "сливочных" за 21 год.

Последним клубом, которому удавалось взять три очка в противостоянии с "Реалом", стало "Динамо" Киев.

17 марта 1999 года в ответном матче четвертьфинала ЛЧ киевляне под руководством Валерия Лобановского на поле столичного Республиканского стадиона добыло победу (2:0) и вышло в полуфинал турнира.

Напомним, что "Шахтер" и "Реал" до этого 2 раза встречались между собой (2015 год): оба раза выиграли футболисты из Испании (4:0 и 4:3).

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Шахтера" Виктор Корниенко, который впервые принимал участие в матче Лиги чемпионов, признался, что испытывал волнение перед встречей с "Реалом".