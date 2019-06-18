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Шахтер повесил внушительный ценник на Тайсона - СМИ

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После ухода в "Рому" Паулу Фонсеки, трасферный рынок бурлит слухами о возможных переходах в другие команды лидеров "горняков".

По информации портала Revista Esportiva, донецкий клуб за 15 миллионов евро готов расстаться с одним из лидеров команды – бразильцем Тайсоном Как пишет издание, такую сумму озвучили в "Шахтере" бизнесмену, который хотел продать футболиста в одну из итальянских команд.

Тайсон в объятиях игроков "Шахтера"

Тайсон в объятиях игроков "Шахтера"

ФК "Шахтер"

Заметим, что в Тайсоне заинтересованы два клуба - бразильский "Интернасьонал" и итальянская "Рома". Однако состоится ли трансфер игрока неизвестно, поскольку появилась информация, что президент "Шахтера" Ринат Ахметов наложил вето на переход бразильца.

Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из харьковского "Металлиста" за 16 миллионов евро. Его контракт действует до 2021 года.

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В минувшем сезоне бразильский полузащитник сыграл за "Шахтер" в 35 матчах, забил 6 голов и сделал 15 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, вингер донецкого "Шахтера" Тайсон, еще летом заявлявший о намерении вернуться в один из бразильских клубов, судя по всему вскоре окажется в "Сан-Пауло". Клуб предложил Тайсону зарплату около 100 тысяч долларов в месяц и футболиста полностью устроила эта сумма.

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Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
ТайсонПаулу ФонсекаРинат Ахметов
Теги
ФК ШахтерФК Рома
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