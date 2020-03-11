"Шахтер" потерял лидера перед Лигой Европы

В среду, 11 марта полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко в Лондоне перенес операцию на колене. Причиной хирургического вмешательства стало повреждение мениска.

По информации медицинского департамента ФК "Шахтер", восстановление хавбека при такой травме займет около 1 месяца.

ФК "Шахтер"

Таким образом, 30-летний футболист пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом", матчи украинской Премьер-лиги против "Зари", "Динамо" и "Десны", а также спарринги национальной команды Украины с Францией и Польшей.

В этом сезоне Тарас Степаненко забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 28 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник 10 марта Андрей Ярмоленко вернулся после травмы, отыграв полный матч за "Вест Хэм".

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