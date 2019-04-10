Лидер сборной Украины выбыл до конца сезона

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Марлос перенес операцию в одной из клиник Барселоны и выбыл из игры, по меньшей мере, на шесть недель.
"К сожалению, мне пришлось перенести операцию на приводной мышце бедра, которая, кстати, прошла успешно. Я восемь месяцев играл с очень сильной болью, которая не позволяла мне играть и тренироваться на все 100%. Мне пришлось согласиться на операцию", - сообщил Марлос.
Infelizmente tive que passar por uma Cirurgia na região do Púbis e adutores, muito bem sucedida por sinal, vinha jogando com uma dor muito forte há 8 meses que estava me impossibilitando de jogar e treinar a 100% e tive que optar pela intervenção Cirúrgica. Apenas as pessoas próximas sabiam o sofrimento e a tristeza que isso estava me causando por não poder ajudar da maneira que eu queria meus companheiros dentro do campo, mas prometo voltar ainda mais forte para eu poder ajudar o Shakhtar a conseguir todos os objetivos, espero voltar logo para dentro do campo e fazer aquilo que mais Amo. 🙏🙏 К сожалению, мне пришлось перенести операцию. На протяжении восьми месяцев я играл с сильной болью, мне пришлось согласиться на операцию". "Лишь близкие люди знали о моей боли и грусти, которое это вызывало у меня. Я не мог помогать своим партнерам по команде на все 100%, но обещаю вернуться сильнее, чтобы помочь Шахтеру достичь всех поставленных целей
"Только близкие люди знали о боли и грусти, которые это вызывало у меня, ведь я не мог помогать своим партнерам по команде на все 100%. Я обещаю вернуться сильнее, чтобы помочь "Шахтеру" достичь всех целей. Надеюсь скоро вернуться на поле и делать то, что люблю больше всего", — написал Марлос в Instagram.
Скорее всего травма не позволит футболисту помочь своей команде в нынешнем чемпионате, в котором 30-летний вингер провел 24 матча за горняков, забив 10 голов и сделав 3 результативных передачи.
"Шахтер" возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, опережая киевское "Динамо" на 7 очков.
Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский полузащитник Марлос, который получил украинский паспортв первом матче на "сине-желтую" сборную очень волновался. Об этом футболист рассказал после игры с Косово.
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