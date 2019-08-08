"Шахтер" понес существенную потерю перед игрой с "Динамо"

Один из лидеров донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко не сможет помочь своей команде 10 августа, когда состоится матч с киевским "Динамо".

Виктор Коваленко

"Он восстанавливается после тяжелой травмы. Думали, что все будет не так сложно, но, к сожалению, это занимает больше времени. Коваленко предстоит отсутствовать еще две-три недели. Медицинский департамент очень компетентен, старается сделать максимум, но иногда решает лишь время", – цитирует пресс-служба "горняков" главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля, обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1. Победный гол забил Денис Гармаш.

Напомним, что центральная встреча 3-го тура чемпионата Украины в Favbet лиге "Динамо" - "Шахтер" пройдет 10 августа на столичном НСК "Олимпийский". Накануне было опубликовано расписание трансляций этого матча.

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