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"Шахтер" получил соперников в ЛЧ: спортивные итоги 29 августа

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СМИ назвали неожиданного соперника Александра Усика по бою 12 августа, а донецкий "Шахтер" узнал соперников по Лиге чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 29 августа.

Кроме того, бой Ломаченко – Кэмпбелл будет судить скандальный шотландский рефери. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Лига чемпионов Ломаченко – Кэмпбелл
Персона
Александр Усик
Тег
ФК Шахтер
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