"Шахтер" получил соперников в ЛЧ: спортивные итоги 29 августа

СМИ назвали неожиданного соперника Александра Усика по бою 12 августа, а донецкий "Шахтер" узнал соперников по Лиге чемпионов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 29 августа.
Кроме того, бой Ломаченко – Кэмпбелл будет судить скандальный шотландский рефери. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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