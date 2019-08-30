"Шахтер" получил соперников в ЛЧ: спортивные итоги 29 августа

СМИ назвали неожиданного соперника Александра Усика по бою 12 августа, а донецкий "Шахтер" узнал соперников по Лиге чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 29 августа.

Кроме того, бой Ломаченко – Кэмпбелл будет судить скандальный шотландский рефери. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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