"Шахтер" получил неутешительный диагноз по Жуниору Мораесу

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес больше не сыграет в этом году из-за травмы, полученной в результате удара Рафаэля Варана в матче против "Реала".

Директор департамента медицины ФК "Шахтер" Дмитрий Скибинский сообщил, что во время медосмотра у бразильского футболиста сборной Украины была выявлена обширная гематома.

"В матче вторника Жуниор Мораес получил травму правого бедра. К сожалению, оставшиеся матчи он пропустит и проведет это время на реабилитации. Что касается Дентиньо, ожидается, что он приступит к тренировкам в ближайшие пару дней", – цитирует Скибинского пресс-служба "Шахтера".

Напомним, что в 2020 году "Шахтеру" предстоит провести еще три матча: с "Минаем" (5 декабря), "Интером" (9 декабря) и "Ингульцом" (13 декабря).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал" завершилась с сенсационным счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Дентиньо и Соломон.