"Шахтер" показал эмоции из раздевалки после ничьей с "Интером" и выхода в ЛЕ

Донецкий "Шахтер" показал радость футболистов, тренеров и персонала команды после сенсационной ничьей в выездном матче Лиги чемпионов с "Интером" и выхода в весеннюю часть еврокубков.

На официальной странице "горняков" в Instagram появилось видео с эмоциями из раздевалки. На нем делегация клуба собралась в центре комнаты и позирует для общей фотографии.

Напомним, что после нулевой ничьей с "Интером" "Шахтер" занял третье место в группе B, набрав столько же очков, сколько и "Боруссия" М, но уступив ей по личным встречам (0:10 в пользу немцев). Миланская команда, которая в сезоне 2019/20 дошла до финала Лиги Европы, на этот раз вылетела из еврокубков по итогам осенней их части.

Вместе с "горняками" в ЛЕ из других групп перешли: РБ "Зальцбург", "Олимпиакос", "Аякс", "Краснодар", "Брюгге", киевское "Динамо" и "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал OBOZREVATEL, определились все участники плей-офф Лиги чемпионов 2020/21.