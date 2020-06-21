"Шахтер" показал, что творилось в раздевалке после победы в чемпионате УПЛ

Максим Богданов Футбол 11:38, 21.06.2020

Донецкий "Шахтер" у себя в социальных сетях выложил видео и фото празднования 13-го чемпионства в Премьер-лиге Украины.

На видео видно, как капитан "горняков" Тайсон танцует и поливает главного тренера Луиша Каштру и партнеров из бутылки с шампанским.

Шахтер празднует чемпионство в УПЛ
/ ФК Шахтер
Шахтер празднует чемпионство в УПЛ
/ ФК Шахтер
Шахтер празднует чемпионство в УПЛ
/ ФК Шахтер
Шахтер празднует чемпионство в УПЛ
/ ФК Шахтер
Шахтер празднует чемпионство в УПЛ
/ ФК Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Шахтер" в 27-м туре Премьер-лиги обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом страны, обойдя "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине.

Позже чемпионство прокомментировал президент донецкого клуба Ринат Ахметов.

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