"Шахтер" показал, что творилось в раздевалке после победы в чемпионате УПЛ

Футболисты "Шахтера" празднуют в раздевалке 13-е чемпионство в УПЛ

Донецкий "Шахтер" у себя в социальных сетях выложил видео и фото празднования 13-го чемпионства в Премьер-лиге Украины.

На видео видно, как капитан "горняков" Тайсон танцует и поливает главного тренера Луиша Каштру и партнеров из бутылки с шампанским.

Шахтер празднует чемпионство в УПЛ / ФК Шахтер

Шахтер празднует чемпионство в УПЛ / ФК Шахтер

Шахтер празднует чемпионство в УПЛ / ФК Шахтер

Шахтер празднует чемпионство в УПЛ / ФК Шахтер

Шахтер празднует чемпионство в УПЛ / ФК Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Шахтер" в 27-м туре Премьер-лиги обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом страны, обойдя "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине.

Позже чемпионство прокомментировал президент донецкого клуба Ринат Ахметов.