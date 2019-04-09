"Шахтер" показал, что снял скрытой камерой в матче с "Динамо"

Донецкий "Шахтер" у себя на канале в Youtube выложил съемки скрытой камерой на матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу против киевского "Динамо".

"Голы, удаления, эмоции, четвертьфинал! Смотрите все, что окружало суперматч #ШахтерДинамо в Кубке Украины", - говорится в описании к ролику.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинальный кубковый поединок "Шахтер" - "Динамо" завершился победой "горняков" в серии послематчевых пенальти.

Во время блиц-интервью главный тренер чемпионов Украины Паулу Фонсека не сдержался, обрушившись на судей.

Кроме того, после матча наставник "Динамо" Александр Хацкевич стал участником громкого скандала.

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