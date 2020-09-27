"Шахтер" официально переехал на НСК "Олимпийский"

Максим Иншаков Футбол 18:20, 27.09.2020 Обновлено: 18:21, 27.09.2020

Донецкий "Шахтер" подписал трехлетнее соглашение со столичным НСК "Олимпийский", сообщил директор департамента по эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько.

По словам представителя "горняков", донецкий клуб тренируется в Киеве с 2014 года и теперь официально будет и стадион.

"Мы заключили контракт на три года со стадионом НСК "Олимпийский" и могу констатировать, что буквально на днях приехал последний груз из Харькова. Можно сказать, что наша харьковская история завершена. Сюда, в Киев мы привезли большое количество оборудования, 8 огромных фур. Это прежде всего, оборудование по уходу за газоном. Потому что, это то направление, на котором мы планируем сконцентрироваться. Но также есть много оборудование, связанное с качественным проведением футбольных матчей – комфортом и безопасностью зрителей", – сказал Гунько в эфире клубного Youtube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Вадим Гутцайт заявил, что "Динамо" будет иметь приоритет в выборе дат проведения матчей на НСК "Олимпийский".

Ранее генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин назвал переезд его команды на НСК "Олимпийский" выигрышным для киевлян.

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