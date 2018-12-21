"Шахтер" подписал бразильского таланта - СМИ

Донецкий "Шахтер" заключил контракт с атакующим полузащитником португальского клуба "Эшторил" Маркосом Антонио.

Маркос Антонио

По информации издания A Bola Brasil, договор с игроком подписан на 5 лет, о финансовых сделках никакой конкретики газета не сообщает.

18-летний футболист является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", за португальский клуб в этом сезоне сыграл 4 матча.

Маркос Антонио регулярно выступает на чемпионате мира и чемпионате Южной Америки за сборную Бразилии U-17 (16 матчей, 2 гола), где является основным игроком.

Клубы пока не договорились о том, когда бразилец переберется в Украину: это произойдет либо сразу, либо летом 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Игроком сборной Украины интересуются в Турции.