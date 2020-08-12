"Шахтер" побил достижение "Динамо" в еврокубках

Шахтер добыл больше побед в плей-офф еврокубков.

Донецкий "Шахтер", обыграв со счетом 4:1 в 1/4 финала Лиги Европы швейцарский "Базель", обошел "Динамо" по количеству крупных побед в плей-офф еврокубков.

Успех на нейтральном поле в Гельзенкирхене стал 5-м крупным для "Шахтера" в этой стадии евротурниров. По этому показателю "горняки" обошли "Динамо". В расчет принимались выступления в период независимости Украины, сообщает Команда1.

Предыдущие крупные победы у "Шахтера"

Над "Ромой" (3:0) в 1/8-й Лиги чемпионов

Над "Шальке" (3:0) 1/16-й Лиги чемпионов

Над "Вольфсбургом" (3:0) в 1/8-й Лиги Европы

Над "Брагой" (4:0) в 1/4-й Лиги Европы

Донецкий клуб единственный среди украинских, который добивался крупной победы в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" установил рекорд Лиги Европы/Кубка УЕФА среди команд, которые не выступают в пяти сильнейших футбольных первенствах континента.