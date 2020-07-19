"Шахтер" сенсационно упустил победу, но оформил выход в Лигу чемпионов

Донецкий "Шахтер" в заключительном 32-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сенсационно сыграл вничью с "Александрией", де-юре оформив свое чемпионство и выход в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Встреча на КСК "Ника" завершилась с счетом 2:2, притом, что до 90-й минуте "Шахтер" выигрывал 2:0.

Подопечные Луиша Каштру уверенно вели по ходу всего поединка, не дав сопернику не единой возможности создать опасность у своих ворот. За первый тайм александрийцы не нанесли ни одного удара в створ ворот. После перерыва ситуация не менялась до последних минут встречи, когда александрийцы смогли с интервалом в минуту вкатить два гола.

Александрия - Шахтер. Статистика после первого тайма кадр из трансляции

"Александрия" – "Шахтер" 2:2 (0:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 23 Тете, 0:2 – 32 Соломон, 1:2 – 89 Довгий, 2:2 – 90 Банада.

Александрия – Панькив, Гордиенко (Банада, 44), Бабогло (Бухал, 46), Стецков, Дубра, Ковалец, Лучкевич, Гречишкин (Довгий, 68), Задерака (Мирошниченко, 46), Третьяков, Безбородько (Мышенко, 83).

Шахтер – Трубин, Болбат (Вакула, 74), Бондарь, Матвиенко, Маркос Антонио, Тете, Пихаленок, Бондаренко (Мудрик, 74), Соломон (Дентиньо, 82), Сиприано (Витао, 74), Сикан (Фернандо Педро, 61).

Предупреждения: Сикан (21), Безбородько (58), Дентиньо (83), Мудрик (85).

Турнирная таблица УПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "горняки" молодежным составом обыграли "Колос" из села Ковалёвка Васильковского района Киевской области.