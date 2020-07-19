"Шахтер" сенсационно упустил победу, но оформил выход в Лигу чемпионов

Донецкий "Шахтер" в заключительном 32-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сенсационно сыграл вничью с "Александрией" и де-юре оформил свое чемпионство и выход в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Встреча на КСК "Ника" завершилась с счетом 2:2, притом, что до 90-й минуте "Шахтер" выигрывал 2:0.

Подопечные Луиша Каштру уверенно вели по ходу всего поединка, не дав сопернику не единой возможности создать опасность у своих ворот. За первый тайм александрийцы не нанесли ни одного удара в створ ворот. После перерыва ситуация не менялась до последних минут встречи, когда александрийцы смогли с интервалом в минуту вкатить два гола.

Александрия - Шахтер. Статистика после первого тайма кадр из трансляции

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "горняки" молодежным составом обыграли "Колос" из села Ковалёвка Васильковского района Киевской области.