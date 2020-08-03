"Шахтер" передумал открывать памятник Луческу после его перехода в "Динамо"

Донецкий "Шахтер" изготовил памятник в честь своего легендарного тренера Мирчи Луческу, но передумал его открывать после перехода румынского специалиста в "Динамо".

Как сообщили в прямом эфире программы "Профутбол", "горняки" хотели провести торжественную церемонию в 2015 году на "Донбасс-арене" на 70-летие Мистера, но из-за войны на Донбассе планы пришлось изменить.

29 июля Луческу исполнилось 75 лет, а памятник ждал своего часа на базе "Шахтера" в Киеве. За неделю до юбилея Мирча стал главным тренером "Динамо", а лавка с сидящим на ней румынским специалистом была более тщательно спрятана на территории, где тренируются "горняки".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент столичного клуба Игорь Суркис признался, что ему сказал владелец "Шахтера" Ринат Ахметов после назначения Луческу на пост главного тренера "Динамо".